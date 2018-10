Statsadvokat Jan Tallaksen la fredag ned påstand om 11 års fengsel for den 16 år gamle jenta som har stått tiltalt for drap og drapsforsøk i Sørlandssenteret. Her er blomster satt fram ved inngangen til Sørlandssenteret i Kristiansand der drapet og drapsforsøket fant sted. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB scanpix