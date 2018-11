Avduket «Millsveggen»

Etter å ha holdt hus på Grünerløkka siden 1885, markerer Mills nå sin tilknytning til bydelen med et helt nytt veggmaleri på Schous Plass.

Det familieeide selskapet håper veggen gir positiv synlighet både lokalt, og internasjonalt.

Sentralt på Grünerløkka ligger en av bydelens mest kjente landemerker, bildeveggen på Schous Plass. Veggen som de siste årene har huset kuene til Freia, har gjennomgått en kunstnerisk makeover, og i dag ble det nye resultatet avduket. Denne gangen er det Mills og illustratøren Mikael Eriksson som har hatt regi.

Etter boligkrakket i 1899, ble flere av Oslos bygg stående med såkalte gavlvegger. Med tiden har disse etablert seg som perfekte lerret for gatekunst, noe som har gjort seg spesielt synlig på Grünerløkka. Administrerende direktør i Mills, Knut K. Heje, var aldri i tvil om at veggmaleri var et riktig valg for Mills da de fikk forespørselen om å overta veggen på Schous.

– Grünerløkka har vært vårt hjem i over 130 år, og allerede på trettitallet tok vi i bruk nye flater for å skape oppmerksomhet rundt våre produkter. Det nye veggmaleriet blir et positivt bidrag til den utendørs kunstscenen i bydelen vår, og var et helt naturlig valg for oss, sier Heie i en pressemelding

Gatekunst i seg selv er ikke noe nytt fenomen. Med utbredelsen av sosiale medier har også såkalte Instaspots fått fart på foto og dokumentasjon i kanaler som Instagram og Snapchat. Instaspots er betegnelsen på Instagram-vennlige steder, der spesielle bakgrunner gir bildet det lille ekstra. Jan Robert Johnsen i Grünerløkka kultur- og næringsforening mener Instaspots utvilsomt har en positiv innvirkning på turismen og spredningen av Oslo som destinasjon.

– Gjennom merkevaren Visitløkka er vår viktigste jobb er å gjøre bydel Grünerløkka til et attraktivt reisemål for alle som kommer hit, derfor er vi helt avhengige av å følge med på hvilke trender som rører seg. Vi jobber med å få til flere Instagramvennlige spotter på Grünerløkka, og er glade for at Mills har tatt på seg ansvaret med å skape den første spotten. Vi synes resultatet er helstøpt, og gleder oss til flere aktører slenger seg på, sier Johnsen.

Det er den svenske illustratøren Mikael Eriksson som har fått det kreative oppdraget med å utvikle motivet. Som inspirasjon har han tatt utgangspunkt i et av Mills mest kjente og likte produkter, majonesen. Nå er han spent på hva Osloborgerne vil synes om verket hans.

– Motivet er inspirert av ulike deler av Grünerløkka, og fremstiller en familie som opplever en komisk situasjon under pikniken i parken. Det blir utrolig spennende å se sluttresultatet, og jeg er veldig stolt over at jeg ha fått denne muligheten sammen med Mills, sier Eriksson.