Bankmann blir ny Rema 1000-sjef i Norge

Konserndirektør Trond Bentestuen er tilsatt som administrerende direktør for Rema 1000 Norge, og slutter dermed i DNB.

Det kommer frem i en børsmelding fra DNB.

Bentestuen er i dag konserndirektør for Wealth Management & Insurance, og har tidligere ledet Personmarked samt Marked, Kommunikasjon og eBusiness.

Ifølge kommuniksasjonsdirektør Mette Fossum i Rema 1000 har ikke avtroppende adm. direktør Ole Robert Reitan mulighet for å svare på spørsmål i dag, men viser til et intervju han selv har gjort på facebook med den nye toppsjefen,

Der sier Reitan at det er litt vemodig og ambivalent å gi seg som Norges-sjef.

– Men likevel gleder jeg meg til fryktelig til å fokusere på å være en god eier og ikke minst en god konseptleder for Rema 1000 i Norge og Danmark.

– Jeg har første skoldagfølelse. Jeg er berusende begeistret, og gleder meg vanvittig til å ta fatt på denne jobben, lyder inntredelsestalen fra Bentestuen.

– Trond har solid bakgrunn fra retail fra sin tid i Expert, og har sterkt fokus på at kunden er øverste sjef. I tillegg har han i hele sitt virke vist stor markedsforståelse og har sterk gjennomføringsevne. At han er en av de som står bak Vipps, sier sitt, skriver Ole Robert Reitan på Facebook, og fortsetter:



– Nå som vi nærmer oss 1000 butikker i begge land, og 18 000 medarbeidere fra industri og distribusjon til butikk, trenger vi gode og erfarne folk som Trond til å hjelpe oss å utvikle Rena 1000 videre i Norge. Vi er opptatt av å sikre vekst og utvikling i begge land, og jeg vil nå kunne sette enda større fokus på det, både som eier og administrerende direktør i Rema 1000 AS.