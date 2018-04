Extra feiret sine enere

Onsdag kveld var butikksjefene fra alle landets Extra-butikker samlet på Gardemoen for å dele ut priser og feire sine beste lavprisbutikker.

– Det er helt fantastisk å se hvor bra det går med Extra-konseptet og butikkene våre, og da er det ekstra gøy med en kveld som denne. Samtlige vinnere kan vise til imponerende resultater i 2017, og de ansatte skal ha all ære for den jobben de har lagt ned for å skape så flotte butikker for våre kunder og medeiere, sier kjededirektør Christian Hoel i Extra i en pressemelding.

Hoel konstaterer at nivået på butikkene er høyt.

– «Årets butikk 2017» tildeles den butikken med best nøkkeltall for det siste året, og man vurderer omsetning, bruttofortjeneste, personalkostnader og kundetilfredshet. Det er mange Extra-butikker som scorer høyt på disse nøkkeltallene, og det er en stor ære både å bli nominert og selvsagt å vinne, sier Hoel.

Vinnere ble:

Extra Stjørdal er Årets Butikk 2017 over 60 mill i omsetning

Regionvinner Vest; Extra Naustdal

Regionvinner Øst; Extra Halden

Extra Hovden er Årets Butikk 2017 under 60 mill i omsetning

Regionvinner Midt/Nord; Extra Evenskjær

Regionvinner Øst, Extra Tønsberg

Extra Fana er Årets Fjellfører 2017, høyest score i LKM (løpende kundemåling) på andel fornøyde kunder

Extra Frakkagerd er Årets klatrer 2017, vekstvinner

Extra Korsvoll er årets nykommer