Gir en bokstav for organdonasjon

Kjenner du igjen noen av bokstavene her? 13 aktører, blant dem Grandiosa, Solo og Narvesen, ønsker å få frem viktigheten av organdonasjon, og vise sin støtte til temaet.

I dag klokken 10.00 forsvinner én bokstav fra logoen til 13 kjente, norske merkevarer på Facebook. Bokstavene har blitt «donert» til Stiftelsen Organdonasjon sin jubileumslogo, som en del av kampanjen Logodonasjon.

«Donorene» skal i kampanjeperioden snakke om organdonasjon til kunder og i sine nettverk.

Livreddende dugnad

– Dette er en fantastisk dugnad, og en artig vri på denne typen samarbeid, sier daglig leder i Stiftelsen Organdonasjon, Hege Lundin Kuhle i en pressemelding.

Hun er svært takknemlig for at disse aktørene er med og sprer det livreddende budskapet om organdonasjon.

– Dette er kjente og kjære merkevarer som veldig mange nordmenn har et forhold til. Dette vil gi oss en unik mulighet til å nå ut til svært mange på samme tid. Dette er oppmerksomhet som kan redde liv, sier Kuhle.

Vi snakker ekte kjærlighet

Grandiosa er en av aktørene som har gitt en bokstav.

– Vi synes Stiftelsen Organdonasjon gjør en god jobb for en sak som er viktig for veldig mange nordmenn. Dette ønsker vi å hjelpe til med å sette fokus på, sier Sonja Haugen, produktansvarlig i Orkla.

Haugen forteller at de aldri har vært med på en lignende kampanje tidligere, men at det var et morsomt og kreativt initiativ, som de gjerne ville være en del av. Haugen håper og tror at deres kunder vil sette pris på dette samarbeidet.

– Store aktører har muligheten til å bruke sin stemme til å nå ut til mange, og har også muligheten til å påvirke mange. Vi håper denne kampanjen kan øke oppmerksomheten rundt organdonasjon og det viktige arbeidet stiftelsen gjør, sier Haugen.

I tillegg til Grandiosa har følgende donert en bokstav til Stiftelsen Organdonasjon: Stormberg, Radio Norge, Aller, Narvesen, Diplom-Is, NITO, DNB, Altibox, Solo, Jarlsberg, Soft Flora og Jordan. I tillegg har JCDecaux donert utendørsplass til bokstavkampanjen.

Samtalen redder liv

Da Stiftelsen Organonasjon så dagens lys for over 20 år siden, var organdonasjon noe man snakket lite om i Norge.

– Det var et tema som var tabubelagt, og som helsevesenet ikke ville ha for mye publisitet om. I dag er organdonasjon noe majoriteten av befolkningen er positive til, og stolte av å vise at de støtter, sier Kuhle.

For å bli organdonor, trenger man kun å formidle dette til sin familie, og eventuelt fylle ut et donorkort som en bekreftelse på at samtalen er tatt.