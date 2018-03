Høyre foreslår forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen

Både Høyre og Ap ønsker et forbud mot priskrig i leverandørleddet i matvarebransjen. Det skal føre til at både små og store kjeder skal få kjøpe varer, for eksempel pizza, til lik pris hos leverandørene. Høyre mener det at kan føre til en eksplosjon av nye aktører i dagligvarebransjen, særlig på nett. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix