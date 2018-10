Hver fjerde nordmann som handler på nettet bruker PayPal

I Norge er det nå over én million aktive PayPal-kontoer, og om lag hver fjerde nordmann som handler på nettet bruker denne løsningen til å betale.

Nordmenns kjøpelyst på nett har aldri vært større. DIBS by Nets ga nylig ut sin årlige statistiske rapport om norsk e-handel. Rapporten, «Norsk e-handel 2018», viser at nordmenns forbruk på nett er spådd å nå 144,8 milliarder i 2018.

Det er en økning på 17 prosent siden i fjor.

Når det kommer til hvordan nordmenn foretrekker å betale på nett, viser rapporten at PayPal er den foretrukne og mest brukte betalingsmetoden etter bankkort.

Rapporten avdekker at nordmenn anser PayPal som den tryggeste betalingsformen når de handler på nett.

Jonas Breding, nordisk leder i PayPal, mener det er en av de viktigste årsakene til at tjenesten har blitt så populær i Norge.

– Penger er personlig, og god sikkerhet er helt vesentlig når vi handler og selger på nettet. At det er over én million PayPal-kontoer i bruk i Norge er for oss en bekreftelse på at plattformen vår legger til rette for gode og trygge handleopplevelser, sier Breding i en pressemelding.