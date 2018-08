Dagligvarehandelen er en fagavis for butikker, kjeder og leverandører i norsk dagligvarebransje. Dagligvarehandelen utgis av Medier og Ledelse AS, som også eier Dagens Perspektiv AS – utgiver av den digitale dagsavisen Dagens Perspektiv, Ukeavisen Ledelse og magasinene Plot og Velferd. Vi er 30 ansatte og holder til i nye lokaler i Oslo sentrum.

Journalist med digital teft (heltid)

Dagligvarehandelen gis ut både som en ukeavis på papir og en daglig nettavis. Vi vil knytte til oss en journalist med digital kompetanse og erfaring fra – eller som er motivert for å lære – dagligvarehandelen og næringslivet å kjenne.

Du skal drifte nettsiden til Dagligvarehandelen, sende ut daglige nyhetsbrev og følge opp e-avisen som lanseres i høst.

Samtidig vil du skrive aktuelle saker fra bransjen og nyttige artikler om ledelse og arbeidsliv som skal publiseres både i Dagligvarehandelen og Dagens Perspektiv.

Vi er ute etter en journalist som har utdannelse eller erfaring med digital publisering. Det er en fordel med kunnskap om økonomi og ledelse samt å like å lage videosnutter for nett.

Vi ønsker at redaksjonen skal avspeile sammensetningen av den lesegruppen vi skriver for, og yngre journalister oppfordres spesielt til å søke.

Spørsmål om stillingen rettes til redaktør i Dagligvarehandelen Are Knudsen, telefon 951 10 513.

Søknad med CV sendes til:

rekruttering@medierogledelse.no

Søknadsfrist: 17. august