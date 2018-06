Kiwi sørger for rent vann på Madagaskar

Kiwi har de siste åtte årene sikret skolegang for 6500 barn på Madagaskar. Nå følger kjeden opp med å sikre dem tilgang på rent vann.

Kiwi har vært signaturpartner med Unicef siden 2010, og siden den gang har det blitt bygget 20 skoler og én førskole på Madagaskar. Madagaskar er et av verdens fattigste land, og mangelen på rent vann er en stor utfordring.

Kiwis bidrag er med på å sikre tilgang til rent drikkevann i regionen hvor skolene ble bygget. Det betyr at barn og familier kan bruke mindre tid på å hente vann og mer tid på å gå på skolen. Rent vann sørger også for at folk er friske nok til å gå på skolen, og at mange flere overlever de sårbare første årene av livet så de får mulighet til å sette seg på skolebenken.

Kiwi-gründer Tor Kirkeng var en av primus motorene for prosjektene, som Ksikrer utdanningsmuligheter for 6 500 barn i Androy-regionen sør på Madagaskar. Han har siden 2010 besøkt Madagaskar fem ganger. Nylig var han på tur igjen, og hadde med seg assisterende butikksjef Linda M. Jensen på Kiwi Alleen senter i Lyngdal, butikkansatt Mercy Oginere fra Kiwi Storgata 33, og kommunikasjonsrådgiver Nora Mile Helgesen i Kiwi.

vann_dsc06299.jpg Vann er liv: Rent vann på skolene bedrer livskvaliteten betraktelig. Linda viser oss kranen som gir rent vann på en av skolene

– Vi kunne på besøket vårt nå se vannprosjektene, som har kommet godt igang. Madagaskar er et av verdens fattigste land, og landet har store utfordringer knyttet til helse. 47 prosent av barna i landet får varige skader på grunn av underernæring, 58 av 1 000 barn dør før fylte ett år og mødredødligheten er fire ganger høyere enn det som er satt i milleniumsmålene. Utfordringene har direkte sammenheng med tilgang på rent vann. Rent vann og bedre hygiene- og sanitærforhold sikrer bedre helse og mindre sykdom, forteller Helgesen til Dagligvarehandelen.

– Sammen med skolegang og utdannelse, får befolkningen mulighet til å trygge seg selv og skape en bedre framtid for hele familien. På flere av skolene Kiwi har bygget sammen med Unicef, har rent vann nå blitt tilgjengelig. Vi kunne tydelig se at dette løftet livskvaliteten betraktelig. Unicef har boret etter vann, opptil 40 meter under bakken, og vannet pumpes opp ved hjelp av solceller. Det er viktig for oss at tilgang til vann er bærekraftig på sikt, poengterer hun.

dsc06150.jpg Solkraft: Kiwi-gründer Tor Kirkeng viser solcellene som gir kraft til å pumpe opp vann.

Skolene ligger sør på Madagaskar, i et av de tørreste og mest utfordrende områdene i landet.

– I en av landsbyene vi besøkte hadde vannprosjektet kommet langt. Her var det 40 familier som hadde tilgang til vann, både som drikkevann, til matlaging, hygiene, men også til jordbruk. Det ble dyrket både papaya, chili, vårløk, salat og andre grønnsaker. Dermed kunne familiene også selge det de dyrket, noe som igjen fører til at de har bedre råd til å sende barna sine til skolen. Vann er nøkkelen til bedre livskvalitet, og det var flott å se at det nytter! sier Nora Mile Helgesen

dsc06060.jpg Velkomst: De besøkende fra Kiwi fikk en varm velkomst på skolene. Linda, Mercy og Nora sier hei til noen av elevene som møtte dem.

Både Linda og Mercy har skrevet reisebrev fra turen til Madagaskar. I dem går det tydelig frem at besøket har gjort inntrykk.

– Det er helt utrolig at folk klarer å leve i områder med så lite tilgang til vann. Særlig utfordrende blir det når området også rammes av kronisk tørke. Vannprosjektet Kiwi og Unicef nå prøver å realisere er krevende, men utrolig nødvendig og livreddende med tanke på hvor utfordrende og slitsomt det er å få vann i disse områdene. Også med tanke på de dårlige sanitærforholdene i området, skriver Mercy.

– Jeg har tro på at dette er med på å skape en positiv utvikling på Madagaskar. Jo mer tilgjengelig vann blir, desto mer kunnskap om hygiene og mindre sykdom blir det. Barna får mulighet til å utdanne seg, og det blir mer håp for de ekstremt fattige, fastslår Linda.

dsc07292.jpg Tørke: I noen av de tørreste områdene er det for tørt til at man kan bore etter vann. Dermed har Unicef bygget «pipelines», 36 km lange rør, som skal føre vann til disse landsbyene.

Madagaskar-samarbeidet med Unicef engasjerer bredt i Kiwi, og ansatte i mange butikker gjør en ekstra innsats for å bidra til både skoler og vann.