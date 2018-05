Midtgaard tar farvel med Hansa Borg

Lars A. Midtgaard har besluttet å tre av fra sin stilling som adm. dir. i Hansa Borg Bryggerier i forståelse med selskapets styre.

I en pressemelding fra selskpaet heter det at «partene har over tid utviklet et ulikt syn på den videre strategien for selskapets virksomhet».

Midtgaard har ledet selskapet gjennom nesten 14 år.

Lars N. Giil (53) er i dag konstituert som adm. dir. i selskapet, og etterfølger Midtgaard umiddelbart. Giil har arbeidet som supply chain direktør i Hansa Borg Bryggerier siden 2007, og har også bred bakgrunn fra Coca-Colas norske virksomhet.