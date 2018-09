Monica er kåret til Årets butikksjef

Monica Ervig Kjendalen på Meny Solsiden i Trondheim er av handelen kåret til Årets butikksjef 2018 i Norge.

Ferskvaresjef Ståle Sandvik på Meny Solsiden tok onsdag imot prisen på vegne av Kjendalen under Handelskonferansen 2018. Virke, rekrutteringsselskapet Impact, Markedsinfo og Retailmagasinet står bak kåringen.

Også i fjor var Kjendalen nominert til prisen, og endte som én av tre finalister. I år hun nådd helt til topps. I juryens begrunnelse står det:

«Kjendalen har fylt sin rolle som leder med lidenskap, høy medarbeidertilfredshet og lavt sykefravær. Hun er også blitt trukket frem som rollemodell både i bransjepresse og i sitt markedsområde. Hun er heller er ikke redd for å gå nye veier for å skape unike handleopplevelser for kundene og utnytter de mulighetene som finnes samt er gjerne i front når det gjelder å ta i bruk ny teknologi.Kjendalen er kjøpmannsdatter og har siden 2006 ledet Meny Solsiden i Trondheim. Butikken har over flere år utmerket seg med svært gode resultater. Butikken scorer også høyt i kundeundersøkelser og medarbeidertilfredshetsundersøkelser.»

– Monica har lidenskap i rollen som leder og kjøpmann, alltid med kundene i fokus. Sammen med teamet sitt, jakter hun på millimeterne som skal til for å gjøre Meny Solsiden til Trondheims destinasjon for de beste råvarene, den ypperste fagkunnskapen og den råeste handleopplevelsen, sier HR-direktør Line Beate Jebsen i Meny i en pressemelding.

Monica Ervig Kjendalen (40):