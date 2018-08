Ny drakt for sukkerfri Coca-Cola

Coca-Cola zero sugar får samme rødfarge og design som originale Coca-Cola. Navnet endres til «Coca-Cola uten sukker».

– Heretter velger man Coca-Cola med eller uten sukker, sier Karen Huffman i Coca-Cola Norge i en pressemelding.

Kun en tynn, sort stripe på etiketten, og en sort kork på flasken, vil vise at det er Coca-Cola uten sukker. Selve innholdet forblir det samme.

– Slik gjør vi det enda tydeligere at man får god Coca-Cola smak, både med og uten sukker. På samme måte som man velger vann med eller uten bobler på restaurant, velger man nå Coca-Cola med eller uten sukker, forteller Huffman.

Undersøkelser viser at merkevaren Coca-Cola oppfattes som ikonisk og autentisk. Det er denne merkevarestyrken selskapet nå bruker for å gjøre sitt mestselgende og raskt voksende sukkerfrie alternativ i Norge til et førstevalg for enda flere. Når den sukkerfrie varianten også blir rød, skal det iikke være noen tvil om at dette er én og samme merkevare.

– Den røde Coca-Cola fargen er blant våre aller viktigste kjennetegn, og denne endringen vil bidra til å styrke synligheten for Coca-Cola som merkevare. Slik sidestiller vi den sukkerfrie varianten med den 132 år gamle originalen overfor forbrukerne. Fremtiden er kanskje sukkerfri, og den er Coca-Cola rød, mener Karen Huffman.

Coca-Cola internasjonalt har valgt Norge til å være et av de første landene i verden med den nye endringen. Huffman forklarer dette med internasjonal interesse for nordmenns sukkerfrie konsum.

– Nordmenn er blant de i verden som i størst grad velger sukkerfritt, da blir det også interessant for et globalt selskap som vårt å se hvordan denne endringen mottas, avslutter Karen Huffman.