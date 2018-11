Nettkunder over hele Norge får nå muligheten til å velge mer nøyaktige tidspunkter for levering av varer på døren, gjennom et nytt samarbeid mellom Easy2You og Schenker. (Fv) Per Anders Kartnes, prosjektdirektør Schenker AS, Espen Slyngstad, Adm.dir Easy2You og Vanja Delalic, Direktør Direktør e-handel/post i Easy2You. Foto: Kristin Vist