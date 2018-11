Oste-VM er i gang

I formiddag åpnet World Cheese Awards dørene for publikum, og juryeringen er allerede i gang.

I løpet av kvelden skal vi få vite hvilken ost som kåres til verdens beste i 2018. Norske osteeksperter ser ikke helt bort fra at den kan være norsk, men konkurransen er naturligvis hard, for her er dyktige deltagere fra hele verden.

I alt skal hele 3472 oster fra 41 land bedømmes av til sammen 235 dommere. Norge stiller med 175 oster fra 58 ysterier, og stiller også med over 50 dommere i konkurransen.

World Cheese Awards arrangeres hvert år av den britiske stiftelsen Guild of Fine Food, og dette er første gang i den 31 år lange historien at arrangementet avholdes i Norge. Norge deltok på Oste-VM for første gang i 2011. Da var det kun Tingvollost som representerte Norge. Den norske deltakelsen har økt hvert år, og nå deltar brorparten av norske ysterier på oste-VM i Bergen.

– Vi har jobbet med arrangementet over flere år og gleder oss masse til å vise Norge hvilket fantastisk arrangement dette er sier daglig leder Bernt Bucher Johannessen i Hanen, som sammen med Norsk Gardsost er hovedarrangør.

– Uten seieren til Kraftkar i 2016 ville det ikke vært noe Oste- VM i Norge. Aldri før, og kanskje heller aldri siden, vil det være så mange rare spennende og underlige oster samlet på en gang, sier Bucher Johannessen.