Petter Nome hopper av topplederjobben

Adm. direktør Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen gir seg ved årsskiftet. Han er lei av å slåss mot politikere som er mer opptatt av symboler enn av kunnskap.

– I august passerte jeg ni år som leder for BROD. Det har vært fantastiske år, ikke minst pga av godt samarbeid og mange morsomme og interessante møter med de fleste av dere. Nå har jeg bestemt meg for å be om avløsning fra og med årsskiftet 2018/19, skriver Nome i en epost til medlemmene.

– Det har vært utrolig moro å være med på ølbølgen, å se organisasjonen vokse, å oppleve hvordan vi gradvis har skaffet oss fler og fler venner og alliansepartnere i mat-Norge, i politikken, i media og ellers overalt. Det har vært givende og fasinerende å jobbe sammen med dere for å styrke bransjen og forsøke å gjøre en forskjell i folkehelse- og miljøsaker. Vi er en foregangsbransje på mange områder, ikke minst takket vært engasjerte medarbeidere hos brus-, vann- og ølprodusentene.

– Når jeg har besluttet å gi meg har det en enkel årsak: Jeg begynner å bli sliten av å være på post nesten døgnet rundt, også i helger og ferier. I tillegg må jeg innrømme at mange av de politiske kampene foregår i tunge oppoverbakker. Det har begynt å tære på motivasjonen at vi stadig er brikker i partipolitiske spill, at det går usigelig tregt å få til fornuftige avgjørelser, at mange politikere er mer opptatt av symboler enn av kunnskap, skriver Nome, som tror BROD kan ha godt av at det kommer en leder med friskt blikk som kan gå løs på oppgavene på sin måte.

Selv kommer han til å gå over i den han omtaler som «en løsere stilling» som rådgiver for BROD, blant annet for å hjelpe en ny leder på plass.

– Så får vi se hva han eller hun tenker at de eventuelt kan bruke meg til, men jeg skal ikke bli noen syvende far i huset som kikker vedkommende over skulderen, utdyper Nome overfor Dagligvarehandelen.

– Du har ikke annet arbeid i kikkerten?

– Nei, det har jeg ikke. Jeg er snart 64 og et halvt år gammel, og kommer ikke til å søke andre jobber eller jakte aktivt etter penger. Men om jeg får noen tilbud, vil jeg selvsagt vurdere dem.