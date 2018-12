Radio Gaga blir eget tegneserieblad!

Radio Gaga av Øyvind Sagåsen (Flis), er en av Norges mest populære tegneserier. Nå får serien endelig sitt eget blad.

– Etter en lang tid som støttespiller for Pondus, er det på tide å flytte Gaga-redaksjonen og alle karakterene jeg har jobbet med over i eget blad. Det er litt skummelt å skulle stå fremst på scenen, men veldig inspirerende, har det vist seg. For å sitere Dumdum boys: «Nå skjerpes greiene!», sier Øyvind i en pressemelding.

For Dagligvarehandelens lesere er han best kjent som mannen bak vår ukentlige tegneserie «Conrads Colonial».

Han lover at Gaga kommer til å få et løft, og flere spennende ting vil skje i serien i 2019.

– I tillegg har vi fått mange flinke folk med på laget, både i redaksjonen og som bidragsytere. Dette blir veldig, veldig moro! Jeg gleder meg! sier serieskaperen.

– Øyvind «Flis» Sagåsen har vært på trykk i rundt 350 publikasjoner i 10 land med vitsetegninger og forskjellige striper. Da er det intet mindre enn en nasjonal skamplett at norgesvennen Øyvind og serien hans Radio Gaga ikke har fått et eget blad før nå, sier redaksjonssjef Tormod Løkling i Egmont.

Han fortsetter med å spesifisere at Radio Gaga er trolig den eneste radiostasjonen som gjør seg best på papir.

– Kanskje er det sånn at radiolyttingen går ned i disse DAB-tider, men jeg er sikker på at med lanseringen av Radio Gaga-bladet, så vil radiolesingen gå opp!

Radio Gaga vil komme ut ni ganger i 2019, men lanserer også et spesial-nummer, nemlig nr 0, som kun vil gå ut til dem som abonnerer på bladet, samt selges på serie.no. Som serieskaper feirer Øyvind Sagåsen 30-årsjubileum i 2019, passende nok med en hel egen bladutgivelse.