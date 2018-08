Reisebrev: I india for å utvikle nye oppskrifter

Jeg er så heldig og skal få jobbe cirka en uke på fabrikken vår i Gujrat. Utvikle nye produkter og oppskrifter samt møte nye samarbeidspartnere og fabrikkbesøk.

Normalt er juli en meget våt måned på grunn av monsun og den er som regel ganske kraftig i Gujrat. Jeg må si at jeg gruet meg, men heldigvis har det vært 35 prosent mindre regn enn normalt.

Selvfølgelig gledet jeg meg også, det er gledelig å se et produkt ta form. Først lages den flere ganger på mitt eget kjøkken på Carl Berner. Oppskriften testes nøye med både vegetar og kylling før den testes flere ganger i produksjonsmiljøet. Som oftest må det justeringer til siden flere ingredienser smaker forskjellig i India og Norge. Når smaken er perfekt skal det foretas analyser og tester i laboratoriet.

Så skal det velges emballasje, pakning og design på etikett. Her er det mange valgmuligheter og flere forhold som vurderes opp mot hverandre. Prøveproduksjonen testes i Norge og India til jeg er fornøyd med smak, aroma og konsistens.

Nå har jeg vært i India i en uke og det har jammen gått i ett. Det har ikke blitt mye fritid, siden fabrikken ligger utenfor byen. 2,5-3 timer per dag er gått i reisetid. I flere dager er det blitt testet i strekk, så tok vi en dag pause for å få et avbrekk og vente på diverse svar. Den dagen ble brukt til å utforske byen. Det er tredje gang jeg er i området, men det har tidligere ikke vært tid til å være turist.

Været har vært meget bra og på grunn av avkjøling under vifte og air-condition, er ikke varmen uutholdelig. Luftfuktigheten er ganske annerledes og når man ser 37 grader, trenger det ikke høres så verst ut. Det er først når man beveger seg utendørs at det merkes skikkelig. En dag ble taxien vår ødelagt ca kl. 14.00 og vi måtte stå uten kjøling i kun en halv time. Det føltes som om jeg gikk med klær i en badstue, etterhvert føltes det som om jeg hadde dusjet med klærne på! Med andre ord, jeg har ikke gått noen lange turer akkurat.

– Niru