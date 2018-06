Reitan-arving vil gjøre musikk-karriere

Magnus Reitans datter Viktoria Reitan vil gjøre musikkarriere i USA under artistnavnet Ivy Rei, skriver Dagens Næringsliv.

Hun er nå blitt en del av artistene i stallen til A2 Music Productions, som drives av Preston og norske Andre Lindal i Los Angeles.

Musikkprodusenten opplyser til DN at Viktoria Reitan vil slippe den første den første singelen «Say it to my face» 15. juni.

Også broren hennes, Kristoffer, seiler i medvind. Denne uken ble han tidenes første nordmann til å kvalifisere seg til den prestisjefylte golfturneringen U.S. Open.