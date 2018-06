Rekordsalg av Hatting pølse- og hamburgerbrød

Det gode været i store deler av landet har fått gitt rekordsalg av hamburgere og pølser, og dermed også på pølse- og hamburgerbrød.

Tallenes tale er klar: Aldri før har Hatting solgt så mange pølse- og hamburgerbrød i denne perioden.

– Hele kategorien har fått hjelp av det gode været, men det er Hatting som øker mest i markedet. Sammenlignet med samme periode i fjor, ble det solgt 18,4% flere pakker pølse- og hamburgerbrød i Norge. For Hatting sine produkter var økningen 19,7%, heter det i en pressemelding fra Hatting.

Salgsdirektør Pernille Høsteland Solbu vil imidlertid ikke gi sola all fortjeneste for det gode salget.

– I takt med oppstart av grillsesongen, har Hatting vært tidlig på med produktlanseringer, redesign, kampanjer og god produkteksponering i butikk, poengterer hun.

Blant de nye lanseringene er både litt grovere Høvding-produkter for barnefamilier, og hamburgerbrødet Rustic med surdeig i premiumserien Hatting True Style.

– Her ser vi resultatet av at alle drar sammen. Det er alltid hyggelig med lanseringer og kampanjer som treffer godt. Det skader ikke at vi får hjelp av det gode være i tillegg. Nå satser vi på at folk fortsetter å nyte god grillmat de neste månedene også, sier Høsteland Solbu.