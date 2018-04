Forhandlingsleder for staten Leif Forsell (t.v.) syns bøndene forventer at staten skal bidra med mye for å dekke kostnader og øke inntektene i jordbruket. Han mottok kravene fra Norges Bondelags leder Lars Petter Bartnes (i midten) og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, torsdag. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix