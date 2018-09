Vil ha tettere samarbeid og mer tilgjengelige kjøreregler

Dagligvarebransjen tar et nytt grep når aktørene utfordres på effektivisering, produktutvalg, miljøhensyn og mattrygghet.

Dette er krav som bransjen ønsker å oppfylle, og en del av oppskriften er økt samhandling og tettere samarbeid. Denne rollen ivaretas av STAND (Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje). I STAND blir leverandørene og kjedene enige om felles retningslinjer og kjøreregler for å bringe produktene fram til forbruker på en kostnadseffektiv, miljøbevisst og trygg måte. Siden etableringen for 20 år siden har norsk dagligvarebransje sett fantastiske resultater av STANDs arbeid. Men det er fortsatt stort potensial, ifølge dem selv.Nye nettsider

For å gjøre kjørereglene lettere tilgjengelig, og dermed sikre enda bedre utbredelse og gjennomføring, vil innholdet bli lansert på en helt ny måte. Ny nettside er brukervennlig uavhengig om du bruker PC, mobil eller nettbrett. Språk og terminologi forenklet. Søkeord og oppslag er brukertilpasset. Det lages også korte og instruktive videoer og animasjoner som gjør det enklere og raskere å tilegne seg innholdet. Alt er gjort uten at innholdet i regelverket påvirkes.

STAND inviterer til lansering hos GS1 Norway 27. september – og håper flest mulig vil melde seg på.

De er stolte av å presentere 20 års bransjesamarbeid i ny drakt og vil overbevise flest mulig om hvordan STAND-rammeverket effektiviserer prosesser og verdikjeder.

På lanseringsarrangementet blir det korte, faglige innlegg fra sentrale bransjeaktører, demonstrasjon av nye nettsider og lett bevertning

Lanseringen finner sted hos GS1 Norway Smart Centre, Brynsveien 11, Oslo torsdag 27. september kl. 14:00 – 15:30. Arrangementet er gratis.

Påmelding: klikk her

STAND representerer handelen gjennom Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) og industrien gjennom Dagligvareleverandørenes forening (DLF)