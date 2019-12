– Jeg er jo nordlending og født svær i kjeften, så dette får jeg bare tåle, smiler Rune Sivertsen, mens én av de ansatte på Obs Haugenstua i Oslo sprayer hårmanken hans kledelig lilla – til forbipasserende kunders begeistring.

Den noe uortodokse turen i «frisørstolen» skyldes at han lovet å stille manken til disposisjon dersom de løpende kundemålingene viste at de hadde 80 prosent fornøyde kunder i perioden 1. juli til 20. desember i år.

– Og det klarte vi! Men jeg er egentlig ikke overrasket, for vi har i perioder ligget enda høyere. I Coop Øst har vi et mantra om at fantastiske ansatte skal skape fantastiske kundemøter, og det har mine ansatte levert på. Vi ønsker at alle kunder skal gå ut med et smil om munnen, og kundemålingene viser at mange gjør nettopp det, fastslår Sivertsen.

– Hvordan jobber dere med dette internt?

– Dette er tema på hvert eneste morgenmøte, så det handler mye om å skape en kultur. Samtidig har jeg vært veldig bevisst på å rekruttere folk ut fra personlighet og utstråling, og ikke nødvendigvis hva de kan fra før. Det kan jo være litt «risky», men det har lønnet seg hos oss. Samtidig er det viktig for meg at Obs Haugenstua er et godt sted å jobbe. Man vet aldri hva folk kan ha å slite med på hjemmebane, og da skal dette være et sted de gleder seg å komme til.

– Hvordan fungerer løpende kundemålinger?

– Kundene blir bedt om å besvare ulike spørsmål der de rangerer påstander på en skala fra 1-7. For å oppnå en score på 80 prosent, må de enten trykke 6 eller 7.

– Nå som vi er på tampen av året; hvordan har 2019 vært?

– Det har vært bra, og veksten vår ligger høyere enn markedsveksten.

– Og julen?

– Starten har vært god. Nå lurer vi på når vi får toppen, om det blir i morgen eller på mandag. Personlig holder jeg en knapp på mandag, sier Rune Sivertsen.

– Og nå er det fullt kjør?

– Ja, nå handler det mest om å fylle på med varer fort nok. Heldigvis har vi veldig bra leveranserutiner, og leveringsgraden fra C-log har ligget på 97 prosent – det er jo helt vanvittig bra!