Mistanke om smitte via Kleppe vannverk på Askøy gjør at folk må koke vannet eller kjøpe i butikk. Andre Skauge på Rema 1000 på Juvik kan fortelle at de er gått tomme for vann. I dag hadde det blitt solgt 4 paller x 40 stk. 5 liter dunker. 2 av pallene forsvant innen en halv time. Foto: Marit Hommedal, NTB scanpix