– Vi har slike arrangementer rundt omkring i Norge med ulike bryggeridamer. Vi har hatt rundt 30 arrangementer med damer og øl, sier kommunikasjonssjef Hege Ramseng i Bryggeri- og Drikkevareforeningen.

Sentral rolle

Ramseng synes det er vanskelig å se for hvordan bryggeriene hadde eksistert uten kvinnenes bidrag.

– Det var damer som begynte å brygge øl fra tidenes morgen. Damene brygget, sanket og lagde oppskrifter. Det er umulig å si om ølverdenen hadde eksistert uten damene. Kvinner har spilt en sentral rolle gjennom ølets historie, sier Ramseng.

– Først da ølbrygging ble industrialisert, tok mennene over som mesterbryggere. I dag er kvinner på kraftig frammarsj som øldrikkere og ølbryggere. Det skyldes både forandringer i ølkulturen og økt kunnskap om det store mangfoldet av øltyper og smaksvarianter.

– Økt forbruk blant damer

På sommeravslutningen var Inga Greve fra Grünerløkka Brygghus, Liv Bogen fra Hogna Bryggog Silje Rognmo fra Fjordbrygg, som alle presenterte sitt øl og dets historie.

– Folk er veldig nysgjerrig på øl. Denne bransjen er i voldsom utvikling, både når det gjelder smaker og samarbeid på tvers av bryggeriene. I dag er det mange damer i ølbransjen som bryggere og drivere, sier Bogen.

– Hvordan er ølforbruket blant damer?

– Det er mange faktorer som går inn her, men vi ser at forbruket har økt blant kvinner. Det er flere kvinner som har blitt interessert i øl, og vi ser at det er mange damer som kommer på vårt ølutsalg, sier Greve.

– Er damer redde for å smake på ulike øltyper?

– Det er rundt 2500 øltyper i Norge, og jeg tror det finnes en øl for alle. Jeg tror mange damer er litt redde for den mørke øltypen, men jeg tror dette kan bli en favoritt blant mange, sier Rognmo.