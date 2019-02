Drapssiktet i Bergen varetektsfengslet i fire uker

NTB: 21-åringen som er siktet for drapet på Said Bassam Chataya i Bergen, er varetektsfengslet i fire uker. Også to andre siktede i saken må sitte i varetekt.

Said Bassam Chataya ble knivstukket på Circle K-stasjonen ved Danmarks plass i Bergen og døde av skadene han ble påført. Fetteren til avdøde er siktet for drap. Elleve andre er pågrepet, skriver Bergensavisen og Bergens Tidende.

Tre av dem ble framstilt for fengsling i Bergen tingrett mandag ettermiddag, blant dem fetteren. Siktelsen for to de to andre er skjerpet fra grov kroppskrenkelse til medvirkning til grov kroppsskade.

Fire uker

Ifølge VG ble den drapssiktede 21-åringen varetektsfengslet i fire uker. Retten har avgjort at han skal holdes isolert fra de to medsiktede, som også ble varetektsfengslet mandag.

Den 21 år gamle fetteren er tidligere straffedømt, skriver Bergensavisen. Mannen skulle møtt i tingretten i januar, tiltalt for vinningskriminalitet. Fremstillingen ble avlyst fordi han ikke var lovlig stevnet.

Hiphop

Den drepte 28-åringen tilhører hiphop-miljøet i Bergen. Han rappet under navnet «araber1». Det siste året spilte han flere konserter i norske byer.

28-åringen ble funnet hardt skadd ved en bensinstasjon på Danmarks plass og fraktet til Haukeland universitetssjukehus, hvor han litt senere ble erklært død som følge av fire knivstikk i overkroppen.

Motivet og forløpet til knivstikkingen er en sentral del av etterforskningen. Politiet har flere hypoteser, inkludert utsagn om et mulig sjalusidrama og en konflikt om rusmidler.

(©NTB)