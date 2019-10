Norsk lokalprodusert ost har hatt en eksplosjon i salg de siste fem-ti årene, med en omsetning på 170 millioner i dagligvarekjeden i 2018. Lokal ost er en viktig bidragsyter i lokalmatsatsingen og for Matnasjonen Norge. Tall fra Ipsos Spisefakta viser at to av ti nordmenn spiser lokalprodusert ost hver måned.