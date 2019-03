Forlenget fengsling etter drap ved bensinstasjon i Bergen

NTB: De tre som er siktet i forbindelse med knivdrapet ved en Circle K-stasjon i Bergen i februar, er varetektsfengslet i ytterligere fire uker.

Årsaken er fare for bevisforspillelse, opplyste politiadvokat Trond Eide i Vest politidistrikt mandag ettermiddag. Mannen som er siktet for selve drapet, samtykket at fengslingsmøtet ble gjennomført som kontorforretning, altså uten et rettsmøte.

To menn er siktet for psykisk medvirkning til voldshendelsen. De møtte opp i retten og ble også fengslet videre. Alle de tre siktede er fengslet med brev- og besøksforbud og med delvis isolasjon.

– Vi har god kontroll på saken. Det er gjennomført 57 vitneavhør, og flere av disse avhørene har vært med vitner som har vært tett på hendelsen. Flere har gitt politiet et godt bilde av det som hendte. Disse vitnene er nøytrale vitner som ikke har noen forbindelse med de involverte i saken, sa Eide på en pressekonferanse.

Politiet har hentet inn video fra andre steder enn bensinstasjonens egne kameraer, både fra privatpersoner og fra nærområdet.

– Flere etterforskere har jobbet grundig med analyser av videomaterialet, sa Eide, som sier at politiet har fokusert på elektroniske spor og mobildata.

Den endelige obduksjonsrapporten er mest sannsynlig klar om rundt fire uker.

Drapet skjedde i forbindelse med et masseslagsmål ved bensinstasjonen om kvelden fredag 15. februar. 28 år gamle Said Bassam døde av fire knivstikk i overkroppen. Overvåkingskamera på stedet fanget opp hendelsen. Totalt ble tolv personer ble pågrepet.

