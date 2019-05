Fortsatt vekst i grensehandelen

NTB: Grensehandelen på dagsturer til utlandet økte med 8,3 prosent det siste året.

Det viser tall fra andre kvartal i fjor, til og med første kvartal i år. Nordmenn handlet for 16,3 milliarder kroner i denne perioden. Dette er 1,25 milliarder kroner mer enn i forrige firekvartalsperiode, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Til tross for at grensehandelen øker i kroner, holder antall grensehandelsturer seg stabilt.

Det ble gjennomført 8,6 millioner dagsturer, som er om lag det samme som i den forrige firekvartalersperioden. Gjennomsnittlige handlebeløpet per tur økte fra 1.735 kroner til 1.889 kroner.

I en pressemelding sier direktør Harald J. Andersen for Virke handel at politikerne nå må våkne.

– Det er bare å gratulere svenskene med nok en salgsrekord til nordmenn. Grensehandelen vokste fire ganger så raskt som handelen i norske butikker i 2018. Hamstringen i utlandet er en stille protest fra nordmenn flest mot et skyhøyt avgiftsnivå. Det går ut over både folkehelsen og norsk næringsliv. Regjeringen må snarest ta tak i avgiftsnivået for å få kontroll på folkehelsepolitikken og gi norsk handel rettferdige rammebetingelser, sier Andersen.