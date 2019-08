Grensehandelen har økt med 1,5 milliarder

Nordmenn grensehandlet for 16,6 milliarder kroner på dagsturer til utlandet fra juli i fjor til juni i år. Det er en økning på 9,6 prosent fra samme periode året før, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nordmenn dro også på flere grensehandelsturer. I perioden fra tredje kvartal i fjor til og med andre kvartal i år – fra juli til juni – ble det gjennomført 9,2 millioner dagsturer. Det er en økning på omtrent 14 prosent fra samme periode foregående år.

Samtidig brukte vi mindre penger per handletur. Det gjennomsnittlige handlebeløpet gikk ned fra 1.866 kroner til 1.796 kroner.

Grensehandelsbarometer

– Den norske avgiftspolitikken sender arbeidsplasser og verdiskapning over grensen, sier direktør Harald Jachwitz Andersen i Virke Handel til NTB.

Nordmenns grensehandling på dagsturer har økt med 1,5 milliarder kroner det siste året. Andersen legger til at den digitale grensehandelen og turer med overnatting kommer på toppen av dette.

– Grensehamstringen fører ofte til storinnkjøp av usunne varer, det er ikke bra for norsk folkehelse. Regjeringen må snarest ta tak i avgiftsnivået for å få kontroll på folkehelsepolitikken og gi norsk handel rettferdige rammebetingelser, sier han.

Virke-direktøren etterlyser opprettelsen av et grensehandelsbarometer som regjeringen varslet i november i fjor. Målet er å få kunnskap om ikke bare hvor mye nordmenn handler for, men hva de kjøper.

– Et barometer vil være viktig for å lage et avgiftssystem som gjør at vi faktisk spiser sunnere, og ikke bare tar turen over grensa for å unngå skyhøye avgifter, sier Andersen.

Avgiftspolitikken rammer

Direktør Erlend Vagnild Fuglum i Bryggeri- og drikkevareforeningen påpeker at grensehandeltallene sender et kraftig signal til regjeringen som for tiden arbeider med statsbudsjettet for 2020.

– Avgiftene rammer norsk produksjon og sluser arbeidsplasser og investeringer over grensen til Sverige. Hvor mange grensehandelsrekorder må til før Stortinget skjønner av avgiftene ødelegger for norsk produksjon av drikke, spør han.

Fuglum viser til at det i sommer ble kjent at det aldri før har blitt levert så mange svenske øl- og brusbokser i det norske pantesystemet som i årets første halvår. Med en vekst på 13,8 prosent, øker grensehandelen med slik drikke mer enn øvrig grensehandel.

– Regjeringen har et valg: De kan støtte norsk produksjon og norske arbeidsplasser, eller de kan fortsette å sponse svenske handelsmenn. Det valget tas i statsbudsjettet for 2020, sier han til NTB.

(©NTB)