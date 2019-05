Hollywood-stjerne på Joker på Sæbø

Onsdag ble skuespillerinnen Scarlett Johansson observert på Joker på Sæbø i Ørsta.

Sent tirsdag kveld kom rapportene om at Scarlett Johansson, som spiller rollen som Black Widow, eller Natasha Romanova som hun egentlig heter i filmen, ankom Sunnmøre, skriver Dagbladet.

Tidlig onsdag morgen var filminnspillingen i gang av Marvel-filmen «Black Widow». Storfilmen produseres under navnet «Blue Bayou».

Skuespillerinnen ble sett gå inn og ut av Joker-butikken på Sæbø i Ørsta onsdag. Til lokalavisen Møre-Nytt sa Joker-kjøpmann Torbjørn Slettedal at han visste en god stund at det skulle være innspilling i butikken hans, men har grunnet taushetsplikt måtte holde dette for seg selv.

– Jeg har hatt filmfolk på besøk tidligere, og de har sett på hva som må legges til rette innendørs for at de skal kunne filme her, sa han til avisen.

Filmfolkene begynte å rigge til allerede tirsdag inne i butikken.