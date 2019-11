I natt økte netthandelen med 1886 prosent

– Du kan trygt si at det tok fullstendig av. Vi har aldri målt tilsvarende handling mellom midnatt og klokken 01 noen gang. Det var en eksplosiv økning i kjøp som gikk gjennom våre betalingsløsninger straks etter at torsdag gikk over til fredag, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

Tradisjon tro la nemlig en rekke nettbutikker ut mange av sine beste tilbud etter at klokken slo tolv, natt til Black Friday. Det ønsket helt åpenbart mange nordmenn å benytte seg av. Ifølge en representativ undersøkelse Klarna har fått utført oppga så mange som 1 av 4 nordmenn at de hadde planer om å sitte oppe i natt for å få med seg de beste tilbudene.

Det førte til en økning i salget den ene timen på hele 1886 prosent, sammenlignet med handlingen som skjer på det samme tidspunktet en gjennomsnittsdag.

– Det betyr at nærmere en million nordmenn satte klar ved PCen eller på telefonen i natt. Ifølge våre salgstall fra våre mange tusen norske nettbutikker denne timen var det først og fremst de i aldersgruppen 36-55 år og flest kvinner som satt oppe. De over 56 år var også langt mer på hugget, og ble den gruppen som økte mest sammenlignet med fjoråret. Salget til denne aldersgruppen økte med hele 58 prosent, sier Elvestad.

Sammenlignet med den samme timen natt til Black Friday i fjor, økte salget 26 prosent.