Etter at et smitteutbrudd forurenset drikkevannet til store deler av Askøy kommunes innbyggere i sommer, har iskremprodusenten Isbjørn Is nektet å betale en ekstraregning på 600.000 kroner for å få rent vann tilkjørt til produksjonslokalene. Foto: Paul Sigve Amundsen, NTB scanpix