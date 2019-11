Konkurransetilsynet aksjonerte mot Freia-eier

– Mondelez Norge AS har i en periode hatt dialog med Konkurransetilsynet. I dag har tilsynet vært hos oss for å få mer informasjon. Vi gir tilsynet den informasjonen de etterspør og samarbeider fullt ut i deres videre arbeid, skriver Jan Ottesen, pressetalsperson for Mondelez Norge, i en melding til Dagens Næringsliv