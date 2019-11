– Bananer er den mest populære frukten i Norge. Totalt sett spiser vi i snitt nesten 16 kilo, altså over 90 bananer hver i året. Resultatet er dessverre at for mange bananer ender som søppel. Det er ikke bra, men vi kan alle gjøre en innsats for å begrense svinnet, sier Gerd Byermoen i Opplysningskontoret for frukt og grønt.