Mistanke om at dødsfall i Askøy kan knyttes til smitte fra drikkevannet

NTB: Askøy kommune opplyser at et dødsfall i kommunen kan ha sammenheng med mulig smitteutbrudd i drikkevannet, uten at dette foreløpig er bekreftet.

– Foreløpig er det ingen bekreftet årsakssammenheng mellom dødsfallet og smitteutbruddet. Familien ivaretas av helsefaglig støtteapparat, og familien ber om ro rundt situasjonen, sier ordfører Terje Mathiassen i en pressemelding fra kommunen.

Ifølge VG skal det dreie seg om et ett år gammel gutt som døde på sykehus onsdag. NRK melder at fylkeslegen i Hordaland vil åpne tilsynssak.

Til Bergens Tidende sier politiadvokat Cathrine Krohn i Vest politidistrikt at ettåringen som er død, vil bli obdusert tirsdag for å få avklart dødsårsaken.

– Vi har opprettet en sak og har begjært en rettslig obduksjon for å finne ut hvorfor dette barnet har dødd. Det gjør vi når et barn dør brått og uventet, sier hun.

Haukeland universitetssjukehus bekrefter i en pressemelding at et barn døde, men opplyser at det er for tidlig å si noe om årsaken.

Krisemøte

Tidligere fredag satt kommunen i krisemøte. På en pressekonferanse etter møtet ønsket kommunen ikke å gå nærmere inn på omstendighetene rundt dødsfallet, både fordi det ennå ikke er avklart at det har sammenheng med drikkevannet, men også av hensyn til familien.

Avdelingsleder Anton Bøe i Vann og avløp opplyser at kommunen ikke tror at det er smitte i selve drikkevannsbassengene.

– Ut ifra det vi vet, er det logisk å tro at smitten er påført ute i ledningsnettet i området med flest tilfeller av smitte – i Øvre Kleppe, sier Bøe.

Kommunen har likevel stengt et fjellbasseng ved Kleppevannet som uansett skulle fases ut.

Alle innbyggerne i kommunen er blitt bedt om å koke drikkevannet, og vannet er også ekstrabehandlet med klor.

– Ingen kritisk syke

Siden klokken 16 torsdag ettermiddag har 47 personer blitt undersøkt hos Askøy legevakt, og 18 personer er blitt innlagt ved Haukeland universitetssjukehus med mage-tarmsymptomer.

– Åtte av disse er barn. Ingen av pasientene er kritisk syke, men ligger til observasjon. Vi venter på analyseresultater for å klargjøre om innleggelsene har en felles årsak, opplyser Ansgar Berg, klinikkdirektør ved Barne- og ungdomsklinikken, i en pressemelding fra Haukeland universitetssjukehus.

– Sykehuset har iverksatt nødvendige tiltak for å ha tilstrekkelig kapasitet for å kunne ta imot flere pasienter og er i god dialog med Askøy kommune. Vi følger situasjonen fortløpende, sier Berg.

Nye prøver

I løpet av fredag ettermiddag skal de første svarene fra prøver som ble tatt av drikkevannet torsdag komme, men kommunen har også tatt nye prøver fredag.

– Dette er en annen type prøve som er mer omfattende, og som skal sendes til Moss. Svaret på disse prøvene kommer trolig ikke før på tirsdag ettersom de har et annet omfang og trenger lengre dyrkningstid, sier Bøe.

Han opplyser også at de rutinemessige prøvene som tas ukentlig, ikke viste noen tegn på unormale bakterier.

Kommunen opplyser at legevakten har gitt 170 personer råd på telefon hittil. Kommunen ber personer med vedvarende og eskalerende dårlig allmenntilstand, høy feber, diaré og magesmerter om å kontakte legevakten.

