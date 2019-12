Nedgang i salget på Black Friday

Det er Kvarud Analyse som har hentet inn tallene for Virke.

− Black Friday-kampanjen har beveget seg fra en dagskampanje til en ukekampanje. Dette gir folk flere muligheter til å benytte seg av de gode tilbudene, sier direktør Bror William Stende i Virke faghandel.

Omsetningen i uke 48 økte med 36,6 prosent sammenlignet med i fjor. Den kraftige veksten skyldes forskyvningen av Black Friday fra uke 47 i 2018 til uke 48 i år.

− Ser vi de siste tre ukene under ett, har omsetningen økt med 2,5 prosent, hvorav veksten i butikkhandelen har vært på 2,2 prosent. Det gir et mer riktig bilde av utviklingen. Sett i sammenheng er ikke økningen like drastisk som tallene tilsier, sier Stende.

