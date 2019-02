Ida Berg Hauge, direktør for Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) og leder for IDF Norge, Judith Bryans, president for IDF (International Dairy Federation) og Gunnar Hovland, konsernsjef i TINE, signerte i dag den internajonale erklæringen som støtter FNs bærekraftsmål.