Over 50 000 summende bier på taket til ASKO

– Vi jakter stadig på nye måter å være miljøbevisste på. Om to år flytter vi til et nytt lager i Sande, ASKO Oslofjord, og vi så på muligheten for å gjøre en liten miljøinvestering. Da kom vi på ideen om biene, sier Marius Lindvik i ASKO Drammen.

Kollega Peder Ivesdal har blitt ansvarlig birøkter, siden han har erfaring med bier fra før. Lindvik tror hver av kubene produserer rundt 25 kilo honning, og tanken er at de ansatte skal få en liten krukke med kortreist takhonning.

– Vi har laget etiketter på krukkene med tekst, og dette har skapt stort engasjement blant de ansatte. Alle synes det er spennende og gøy. Når vi har butikker og samarbeidspartnere på besøk, er det morsomt å vise bikubene på taket.

– Har dere smakt på honningen?

– Vi hadde første prøvesmaking av honningen rett fra kuben i forrige uke, og det smakte fortreffelig mild og fin honning. På logoen vår står det «den gylne smak av honning på tak – ASKO vi forsyner Norge med mat», sier Lindvik.

Til nå har ASKO Drammen to bikuber på taket, men de har plass til enda flere. Lindvik forteller at de likevel ikke kommer til å ha så mange flere, på grunn av vedlikehold og at biene i hver kube må passes på.

– Vi skal ikke bli en honningaktør. Vi ser at biene trives i Lier, og jordbrukskommunen er et eldorado for bier på sin jakt etter nektar. Vi kommer til å ta med oss bikubene til det nye bygget i Sande. I det nye bygget har vi solceller og alt man kan tenke seg av miljøtiltak, sier Lindvik.