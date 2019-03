Politiet ber om forlenget fengsling etter drap ved Circle K i Bergen

NTB: Politiet ber om forlenget fengsling for tre personer som er siktet i forbindelse med knivdrapet ved en Circle K-stasjon ved Danmarks plass i Bergen i februar.

Mannen som er siktet for drapet har samtykket til at fengslingsspørsmålet behandles som kontorforretning, altså uten et rettsmøte.

To menn er siktet for psykisk medvirkning til voldshendelsen. De fremstilles for videre fengsling i Bergen tingrett klokka 9 og 10.30 mandag. Påtaleansvarlig vil be om at fengslingsmøtene skjer bak lukkede dører.

Drapet skjedde i forbindelse med et masseslagsmål ved bensinstasjonen om kvelden fredag 15. februar. 28 år gamle Said Bassam døde av fire knivstikk i overkroppen. Overvåkingskamera på stedet fanget opp hendelsen. Totalt ble tolv personer ble pågrepet.

