Salmonella påvist i produktet «Eksotisk Miks» fra Bama

Det er nå påvist salmonella i produktet «Eksotisk Miks» fra Bama, som onsdag 6. mars ble trukket fra markedet etter mistanke om det samme.

Per 11. mars 2019 er det påvist samme type salmonellasmitte hos 21 personer, og det er mistanke om at ytterlige 14 personer er smittet. Personene er i alderen fra to til 91 år, og kommer fra store deler av landet.

– Vi ser veldig alvorlig på dette. Forbrukerne skal være trygge på at vi gjør alt vi kan for å komme til bunns i hva som har skjedd slik at det ikke skjer igjen, sier kommunikasjonsdirektør Pia Gulbrandsen i Bama til Nationen.

«Eksotisk Miks» ble trukket fra butikkhyllene onsdag 6. mars da det kom fram at flere av de syke hadde spist denne tørkede fruktblandingen. Nå er det påvist Salmonella i prøvene av produktet som Mattilsynet sendte inn til analyse på Veterinærinstituttet.

– Da Mattilsynet foretok intervju hjemme hos de som var blitt syke av Salmonella, viste det seg at tre personer hadde åpnede pakker med "Eksotisk miks" fortsatt stående i skapet. Det viste seg at posene hadde samme LOT-nummer og samme pakkedag og det er i disse Veterinærinstituttet nå har påvist salmonella, sier direktør Karina Kaupang i Mattilsynet i en pressemelding.

En endelig bekreftelse på om salmonellaen er av typen Salmonella Agbeni, vil tidligst foreligge tirsdag i uke 11. Bama oppfordrer kunder som har kjøpt "Eksotisk miks", 400 gram, med Lot.nr. 8291 om å kaste det eller levere det tilbake til butikken.