Skal kåre Norges beste ost

Norsk Gardsost er arrangør av NM i ost, mens Coop, OsteCompagniet/Tine er medarrangører. De inviterer til en fondueaften med kåring av Norges beste oster på Sentralen Mat.

– Vi håper å få til et skikkelig bransjetreff for alle som jobber og brenner for ost. Fra klokka 17 blir det norsk fonduekveld med mingling og kåring av Norges beste ost fra scenen. Det er en superjury som bedømmer 10 oster direkte fra scenen, sier merkevaresjef i OsteCompagniet, Kay Jørgen Nilsen til Horecanytt.