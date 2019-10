Knivangrepet i en Kiwi-butikk i Oslo ble først etterforsket som et terrorangrep. En kvinne ble livstruende skadd, og en mann ble truet på livet. En 20 år gammel russer er tiltalt for to drapsforsøk i saken som startet i Oslo tingrett tirsdag. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix