Tyskland skal forby plastposer

Klimaminister Svenja Schultze bekreftet søndag at hennes departement jobber med å forberede en lov, ettersom frivillige avtaler med næringslivet for å redusere bruken ikke har ført til ønskede resultater, skriver Dagbladet.

Målet er ifølge Schultze å få en slutt på «bruk og kast-samfunnet», men ministeren ga ingen klar tidslinje for når et eventuelt forbud vil bli innført. Det er nå tre år siden den tyske regjeringen inngikk en avtale med detaljhandelen om å redusere bruken av plastposer, ved å blant annet ta betalt for posene. Avtalen er frivillig, og ikke juridisk bindende.