Uro i YX og Circle K

Årets forhandlerundersøkelse, som tar temperaturen på forholdet mellom dem som driver bensinstasjonene og kjedene deres, har aldri vist så store svingninger fra ett år til det neste som nå.

Store omstillinger

Fra en klar sisteplass har Esso rykket to plasser opp på listen fra i fjor. Bak seg har de YX og Circle K, som begge tradisjonelt har fått svært høy score og gode tilbakemeldinger fra stasjonene sine. Nå legger de plutselig beslag på jumboplassene.

Ifølge Bastian Lie-Nielsen i KMC, som gjennomfører undersøkelsen for Virke KBS, skyldes så store endringer typisk at det pågår en større omstilling i de aktuelle kjedene.

Nøyaktig hvilken sak som har slått en kile inn i tillitsforholdet mellom selveiere og kjede i YX, ønsker hverken daglig leder Hans Petter Anderson i YX Butikk eller kjedens utsendte medarbeidere på Virke KBS-konferansen i Barcelona å uttale seg om. De henviser alle til YX-sjef Thor Kristian Korsvold. Men heller ikke han gir et klart svar.

Ingen god nyhet

– Hvilken sak er det som har ført til dette fallet i tillit mellom kjede og kjøpmenn i YX?

– Tilbakegangen på forhandlerundersøkelsen er jo ingen god nyhet for oss, konstaterer Korsvold.

– Nå skal vi jobbe med den, og snakke med forhandlerne for å bedre forstå hva som ligger i svarene. Vår ambisjon er å være den beste samarbeidspartneren for selveiere i Norge, og vi ønsker å lære og videreutvikle oss sammen med dem. Selv om undersøkelsen viser en tilbakegang, opplever vi fortsatt en god dialog med forhandlerne, sier YX-sjefen, som dog kan glede seg over at YX 7-Eleven gjør det godt i undersøkelsen.

Vet hvor skoen trykker

Da er årsaken til tillitsfallet mellom forhandlere og kjede i Circle K langt mer åpenbar. Circle K har flagget at flere franchisedrevne stasjoner i fremtiden skal drives av kjeden selv. Dermed venter mange franchisetagere på beskjed om hva som skjer med deres stasjon, og eventuelt hvilke nye kontrakter de får. Det tærer på både tillit og tålmodighet, noe som altså slår ut i full blomst i årets forhandlerundersøkelse fra Virke KBS.

– Med dette bakteppet kommer kanskje ikke resultatene som en stor overraskelse?

– Nei, med bakgrunn i hvor vi står i prosessen, er ikke dette overraskende erkjenner salgsdirektør Ronny Fiskarstrand i Circle K.

– Vi står som bransje oppe i et enormt skifte, med nye energiformer og bransjeglidning. Dette innebærer at vi må ta grep for å sikre at franchisetakere og kjeden har et fremtidsrettet og godt grunnlag for vekst fremover. Undersøkelsen bærer preg av at vi nå står midt i prosessen der vi ser på disse elementene, og at vi er ikke helt ferdige, sier Fiskarstrand.

Krevende situasjon

– Hva skal dere gjøre for å gjenreise tilliten?

– Dette er en krevende situasjon for franchisetakerne og det har vi selvsagt stor respekt for. Det viktigste nå er at prosessen går som den skal, og så skal vi være gode til å informere underveis. Vi skal ha en god dialog, og jobber for en så god og ryddig prosess som mulig, sier salgsdirektøren, som understreker at Circle K fortsatt være betydelig større på franchise enn på egen drift også i fremtiden.

Ambisjonen er å ha kontrakten klar på denne siden av nyttår.

Best på topp

Med unntak av Esso, som for første gang på mange år ikke ligger på bunnen av listen, er det få kjeder som som hilste resultatene fra årets undersøkelse med hurrarop. Samtlige har tilbakegang fra året før, noe som tilskrives de turbulente tidene KBS-bransjen er inne i. Mest grunn til å smile har Best stasjon, som er tilbake på toppen i forhandleundersøkelsen. Her er kjøpmennene mest fornøyd med jobben kjedekontoret gjør for dem, og selv om også Best har gått litt tilbake, er tilbakemeldingene jevnt over svært gode.

Også i YX 7-Eleven og Shell er stasjonsfolket jevnt over fornøyde med kjedene sine.