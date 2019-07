André N. Skjelstad i Venstre mener et to år gammelt forslag om å slå sammen landbrukets opplysningskontorene har fått ny aktualitet. Han ser for seg at en sammenslåing kan brukes til å jobbe for mindre kjøttforbruk og lavere klimautslipp. Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby, NTB scanpix