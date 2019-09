Coop lanserer Sjøttdeig av sjylling

– Bakgrunnen er at Norsk Tipping tok kontakt med oss for å høre om vi ville bli med på en kampanje. Den handler om en Lotto-millionær, som uheldigvis heter «Sjetil», som ikke er som andre millionærer. Han sliter nemlig med å uttale «kj»-lyden, forteller en lattermild Benedicte Haug Poulsen i Extra.

– Nå som Sjetil har vunnet en masse penger vil han slå et slag for alle som sliter med «kj»-lyden, og satser på å endre norsk talemåte. Som en del av planen endrer han navn på Saga Kino til Saga Sjino, og lanserer Sjøttdeig av sjylling.

Dermed kan Coop-kunder over hele landet fra i dag sjøpe sjempegod Sjøttdeig av sjylling i samtlige Coop-sjeder.

sjylling3_sjetil.jpg Lotto-millionær Sjetil vil avskaffe «kj»-lyden.

– Hvordan tør dere å gjøre dette? Det er jo ingen tvil om at dette kommer til å irritere fletta av folk?

– Det er sikkert og visst! Men vi håper jo at dette skal bidra til debatt, og at det er en fin måte å vise folk hva som skjer om «kj»-lyden forsvinner, sier Haug Poulsen, som bekrefter at mandagen på ingen måte har vært sjedelig på sjedekontoret.

– Dette er jo helt hysterisk! Sjøttdeig av sjy.... Herregud, det går jo ikke an å si det ordentlig, engang! brøler hun av latter.

Sjyllingsjøttdeigen vil være i salg de kommende syv ukene, og plakater og vippetasser er sendt ut til butikkene. Ellers er det bare å følge med på tv-reklamene som vil rulle over skjermene i nærmeste fremtid.

– Men vil folk sjøpe sjøttdeig av sjylling?

– Vel, la oss håpe at alle barnefamilier sjører ut til nærmeste Coop-butikk og sjøper en pakke, og bruker det som en del av språkopplæringen, ler Benedicte Haug Paulsen, som til daglig er nettopp opplæringsansvarlig i sjed... Vel, ja, du vet.

– Tittelen min høres ikke bra ut i det hele tatt, skratter Haug Paulsen.

– Men kanskje tross alt bedre enn å være sjedesjef som nylig har lansert singelkurv?

– HAHAHA! JA!

