Extra lanserer singelkurv

– I dagens samfunn er det mange som benytter seg av sjekkeapper som Tinder og Happn for å finne seg kjæreste. For noen fungerer dette helt utmerket, mens andre ønsker seg tilbake til tiden før appene tok over – da man møtte folk i mer naturlige settinger, som for eksempel på butikken eller ute på byen, sier Christian Hoel, direktør i Extra i en pressemelding.

Denne uka kom de nye handlekurvene ut til butikkene. I en verden som stadig digitaliseres tror Hoel behovet for å møtes fysisk og få den medmenneskelige kontakten bare vil øke.

– Med over 2,5 millioner kunder i uka i Extra, ønsker vi med singelkurv å bidra til å være en møteplass, sier han til Dagligvarehandelen.



Ideen om å lansere singelkurv kom etter en kronikk på NRK Ytring av Lise Røsvik. Røsvik etterlyste flere ekte møter mellom ekte mennesker, og skrev at når man er i butikken, kommer personligheten vår frem.

– I Danmark har de hatt slike kurver lenge, og det er flere som har møtt sin utkårede over frukt- eller middagsdisken. Nå håper vi at singelkurven kan senke terskelen for å komme i snakk med andre når man er i en Extra-butikk, sier Hoel.

Les mer i neste ukes utgave av Dagligvarehandelen!