Donald slo rekorden – med et andekvekk

Lørdag formiddag lanserte Egmont det som skulle sette ny rekord som verdens minste tegneserie: Donald Duck-heftet Tommeliten McDuck. Det gikk med et nødskr...andekvekk.

Gjeldende World Guinness rekord for verdens minste tegneserie lyder på 2,58 x 3,7 cm, og ble utgitt i Nederland i 1999.

For å komme inn blant de mange verdensrekordene, måtte denne tegneserien trykkes i 1000 eksemplarer. Hefteprisen er på blott kr 10 per stk, så redaktør Marius Molaug tror bladet blir raskt utsolgt. Køen var da også lang utenfor lokalet i Karenslyst allé under lanseringen.

Men først måtte bladet måles, og en representant for justervesenet var til stede med avansert målerutstyr. Det ble mer spennende enn antatt. For kortsiden av heftet ble målt til 2,56 centimeter, bare 0,02 cm mindre enn rekordholderen.

– Dette var hårfint! Bestillingen til trykkeriet lød på 2,50 cm. Men det holder, sier Molaug, som var tydelig nervøs før resultatet av langsidemålingen ble annonsert: 3,52 cm.

Dermed var saken avgjort: Tommeliten McDuck er verdens minste tegneseriehefte!

Bladet inneholder tjue Donald-tegneseriesider og er skrevet av den norske Donald-forfatteren Gaute Moe.

– Hvordan var det å skulle skrive for et så lite blad sammenlignet med historiene du skriver til vanlig?

– Åltså, det var jo en veldig liten historie. Jeg tenkte det passet det bra med en Tommeliten-historie, slik at hovedpersonen også er veldig liten. Da ble det lettere å få plass i så lite format, spøker Moe.

– Har du vært i Guinness rekordbok tidligere?

– Nei, dette er første gang, og jeg håper rekorden står lenge.

– Hvis rekorden kommer på trykk, kan du jo bare slutte å kjøpe flere Guinness rekordbøker etter det. Da er rekorden evigvarende i din bokhylle.

– God idé!

Det er naturlig nok ikke plass til hverken mye tekst eller mange ruter i et så lite format. Og du skal ha godt syn, eller i det minste nypussede briller, for å lese de bittesmå bokstavene. Men det går.

– Det er en forutsetning for å komme inn i Guinness rekordbok at teksten er lesbar, så det har vi passet på, sier Donald Duck-redaktør Marius Molaug til Dagligvarehandelen.

Det er 70 år siden det første Donald-bladet kom ut i Norge. En del av feiringen er nettopp denne miniputtutgivelsen.