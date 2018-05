Dragkampen om Pavlova

Om det er én oppskrift du kan regne med å finne i dagligvarebutikkene i mai, er det på Pavlova-kake; et særdeles populært bakverk, ikke minst til nasjonaldagen.

Oppskriftene florerer også i nettaviser og ukeblader, og der kan du være ganske sikker på at de forteller deg at kaken er oppkalt etter den berømte russiske ballerinaen Anna Pavlova, og at den stammer fra Australia eller New Zealand. Det første er riktig, men opprinnelsen er – til australiernes og kiwienes store bestyrtelse – feil.

De to landene har nemlig kranglet i mange tiår om hvem som oppfant kaken. Australia hadde lenge overtaket med en oppskrift fra 1936, men så slo kiwiene til med en oppskrift fra 1929, og det er siden blitt en vedtatt sannhet (dog ikke i Australia) at kaken ble laget som en hyllest til Anna Pavlova da hun turnerte i New Zealand i 1926.

I 2015 ble det imidlertid funnet en enda eldre oppskrift, og fasiten er ikke av det oppløftende slaget for de to rivalene.

Ifølge nettstedet Good Food har doktor Andrew Paul Wood fra New Zealand og forfatteren Annabelle Utrecht fra Australia sammen brukt to år på å sjekke alle tilgjengelige kilder og spor etter Pavlova-kaken. De har blant annet søkt gjennom titusenvis gamle avisartikler og kokebøker, og dommen er like klar som den er knusende: Kaken tilhører amerikanerne!

Opprinnelsen er trolig en spansk terte, som via omveier kom med utvandrende habsburgere til Amerika helt på tampen av 1800-tallet. Der utviklet kaken seg videre til sin nåværende form og utseende.

– Den opprinnelige oppskriften på «Strawberry Pavlova» er datert 1911, sier Wood til Good Food, og fastslår at desserten siden har blitt spredd over hele verden.

Dermed skulle man tro de to nabolandene endelig kunne begrave stridsøksen, selv om mange vil føle det som et tap at eierskapet til det begge nasjoner oppfatter som selve «nasjonalkaken» er flyttet til et annet kontinent.

Men kommentarfeltene i australske og newzealandske nettaviser som har omtalt saken, gir ingen indikasjoner på at kampen er over. Enten avfeies den godt dokumenterte amerikanske oppskriften som nonsens, eller så hevder folk i begge leire at de har familieoppskrifter på Pavlova som er eldre enn 1911. Men ingen av dem har, etter det Dagligvarehandelen erfarer, kommet med bevis.

Under den langvarige jakten kom for øvrig Wood og Utrecht til sin store overraskelse over ytterligere 150 matretter som bar ballerinaens navn allerede før 1929, blant annet en fransk oppskrift på «cuisse de grenouille á la Pavlova». Altså froskelår.

Så langt har ingen nasjoner utfordret eierskapet til akkurat den oppskriften.