Nordmenn har aldri handlet mer i Sverige enn vi gjorde i fjor

NTB: Nordmenn brukte 4,1 prosent mer på grensehandel i 2018 sammenlignet med året før. I 2018 handlet nordmenn på dagsturer i utlandet for 15,7 milliarder kroner.

I 2017 ble grensehandelen målt til over 15 milliarder kroner for første gang, og veksten fortsatte i 2018. Nordmenn brukte drøyt 600 millioner kroner mer på grensehandel i 2018 enn i 2017, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrås (SSB) grensehandelstatistikk.

Strømstad er den soleklare ener som reisemål for grensehandel. Over halvparten av det totale handlebeløpet som ble brukt på grensehandel i 2018, ble brukt der.

Østlendingene bruker mest

På andreplass følger Charlottenberg, hvor omtrent en av fem kroner brukt på grensehandel ble lagt igjen. Nordmenn grensehandlet stort sett i Sverige, og kun fem prosent av handlebeløpet på dagsturer ble brukt i andre land.

Østlendingene brukte klart mest penger på grensehandel. 80 prosent av kronene som ble lagt igjen på grensehandel i 2018, ble brukt av bosatte på Østlandet. Østlendingene brukte omtrent 12,5 milliarder kroner på grensehandel, mens øvrige nordmenn brukte 3,2 milliarder.

Antall dagsturer ble redusert med 2,5 prosent fra 2017 til 2018. I 2017 ble det foretatt 8,6 millioner dagsturer, mens det i 2018 ble foretatt 8,4 millioner. Gjennomsnittlig handlebeløp per dagstur steg dermed fra 1.750 kroner i 2017 til 1.870 kroner året etter.

Bekymret handelsnæring

Handelen på internett er ikke med i SSBs tallgrunnlag over grensehandelen.

Direktør for Virke Handel, Harald J. Andersen, er bekymret over utviklingen i grensehandelen.

– Veksten i grensehandel varsler at enda flere arbeidsplasser vil gå tapt om ikke regjeringen tar grep. Grensehandelen har vokst nesten dobbelt så rask som økningen i norsk handel. Avgiftsøkningen på typiske lokkevarer som brus, som ble innført i 2018, har gjort vondt verre, slår Andersen fast.

– Dagens grensehandel går ut over både arbeidsplasser og helsepolitiske mål, sier han.

Skremmende vekst

Direktør i Bryggeri- og Drikkevareforeningen Petter Nome synes veksten i grensehandel er skremmende.

– De siste tallene fra SSB tyder også på stadig mer hamstring. Det er dårlig nytt for folkehelsa. Økningen for typiske lokkevarer som brus, sjokolade og alkohol, er etter alt å dømme enda mye større, sier Nome i en pressemelding.

Han viser til at Coca-Cola registrerte en vekst på 36 prosent for sine drikker i grensebutikker på svensk side i 2018. Tall fra det norske pantesystemet viser en vekst på 19 prosent for såkalt «svenskeboks» i norske panteautomater.

Nome er ikke i tvil om at den kraftige økningen av brus- og sjokoladeavgiften er en avgjørende driver for veksten i grensehandelen.

– Vi har advart regjeringen hver eneste dag siden avgiftsøkningen ble vedtatt i november 2017. Nå må de snart velge: Skal de beholde norske bedrifter og arbeidsplasser, eller skal de fortsette å bygge Sverige? spør direktøren.

